Где в Москве можно отметить Старый Новый год

13 января ночью по всей России отметят традиционный праздник — старый Новый год. «Вечерняя Москва» узнала, где в столице можно отметить это событие.

История праздника связана с введением в России в 1918 году григорианского календаря. До этого мы использовали юлианский, и празднование Нового года также приходилось на 31 декабря. Но из-за смены календарей и их 13-дневной разницы «старая» дата сместилась, а память о том времени люди сохранили. Так и вошло в привычку встречать «новый» год второй раз.

Зимняя дискотека

Лианозово, ул. Угличская, 13; 14 января с 15:00 до 18:00

В Лианозовском парке для желающих пройдет дискотека и небольшая концертная программа, которая позволит совместить приятное с полезным — прогулку в парке и танцы. Более того, на территории парка будет работать различная анимация для юных гостей.

Вспомнить детство

Академическая, ул. Вавилова, 57; до 18 января, в часы работы музея

А для тех, кто захочет окунуться в историю, в Дарвиновском музее будет работать тематическая выставка «Старый Новый год». В рамках экспозиции представлены советские елочные игрушки, электрические гирлянды, почтовые открытки и многое другое. Каждый зал выставки рассказывает истории о том, как менялись материалы и технологии для изготовления праздничной продукции, как символы праздника отражали дух времени и события страны — от 1930-х до 1980-х годов. Цена билетов: от 250 до 550 рублей.

Шоу на льду

Бабушкинская, ул. Заповедная, 28; 16 января в 18:00

Для любителей активного образа жизни парк «Яуза» подготовил для москвичей целое театральное представление на льду. Гостей ждет живая музыка, а также встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Маленьких гостей ждут игры и интерактивы.

Рукой подать

Пролетарская, Сибирский пр-д, 2, стр. 5; 13 января

Культурные центры Центрального округа предлагают москвичам погрузиться во времена музыкальных салонов. В Доме культуры «Стимул» гости смогут услышать яркие отрывки из оперетт, русские народные песни, романсы, произведения советских композиторов и зарубежную эстраду. Особое настроение вечеру придаст зимний репертуар: картины русской снежной природы, стремительная тройка и теплая радость любви, настроение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Даниил Токарев, артист, театральный продюсер: