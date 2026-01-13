В Москве 16 января пройдет ночной лыжный забег

Первый с начала года ночной лыжный забег проведет в столице Московская Федерация профсоюзов. Состязаться в умении кататься на лыжах трудящиеся столицы будут в ближайшую пятницу, 16 января. Подробностями поделился с читателями "РГ" Алексей Кукин, один из организаторов забега, генеральный директор Центра физкультуры и спорта Московской Федерации профсоюзов.

Как рассказывает Алексей Кукин, идея проведения ночного лыжного забега родилась из большого интереса, который профсоюзные активисты столицы проявляют к зимним видам спорта.

"Учитывая большую популярность "Московской лыжни", которая обычно собирает тысячи участников, мы решили предложить москвичам еще один формат - вечерний старт, - рассказывает "РГ" Алексей Кукин. - Этот формат для нас непривычен. Но, как мы надеемся, он сможет разнообразить спортивный календарь и привлечь еще больше любителей активного отдыха. А кого-то и заинтересовать этим видом спорта, тем более что мы стремимся развивать доступный спорт для поддержания здоровья".

То, что столичные синоптики ожидают морозную погоду до -25 градусов, его не смущает, и он надеется, что не смутит и участников. Напротив, звездное небо, а не снегопад, лучше для лыжной гонки. Ведь в темное время суток участникам потребуется особая концентрация внимания - это должно добавить азарта.

К участию в ночном забеге приглашают москвичей, членов профсоюзов Москвы, занятых в разных отраслях экономики. При этом самому младшему участнику должно быть не менее 18 лет.

Уровень подготовки может быть любой, рады здесь будут даже новичкам, только осваивающим лыжный спорт. Как говорит Алексей Кукин, уже получены заявки от трех десятков членских организаций Московской Федерации профсоюзов. По расчетам организатора, в забеге участвовать будут порядка 60 процентов мужчин и 40 процентов женщин.

"Если мы говорим о возрастных категориях, то на сегодняшний день наибольшее число участников составляют москвичи в возрасте 40-50 лет", - добавил он, отметив, что семейных забегов не планируется.

Но для тех, кто приедет с детьми, подготовили специальную развлекательную программу с аниматорами. Пройдет она в зоне регистрации участников.

Чтобы гонка была максимально безопасной, ее проведут на территории Биатлонно-лыжного комплекса "Марьино". Летом минувшего года здесь прошла реконструкция трассы: теперь она полностью освещена, отделена от пешеходов специальными мостами, а также стала интересной по ландшафту благодаря искусственным спускам и подъемам. Мужчины преодолеют дистанцию в 5 километров, женщины - в 3 километра. Массовый старт запланирован на 19:00. Продлится забег, как ожидается, не более двух часов.

По завершении забега победителей и призеров наградят кубками, медалями, дипломами и вымпелами на торжественной церемонии. Судить гонку будут профессиональные судьи республиканской категории.

Напомним, что у любителей лыж это не единственная возможность помериться силами. Московская Федерация профсоюзов ежегодно в первую субботу февраля проводит масштабную лыжную гонку - "Московская лыжня". Здесь запланированы уже не только состязания для взрослых, но и детские старты, и семейные забеги. Участвуют обычно в этой гонке несколько тысяч трудящихся столицы.

Кстати, зарегистрироваться на гонку можно на портале mtuf.ru или в своей профсоюзной организации.