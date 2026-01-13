В Москве количество вакансий на удалёнке сократилось на 40% за полгода

За последние полгода в Москве зафиксировано значительное сокращение числа вакансий с полностью удалённым форматом.

Данные центра «Профессии будущего» показывают снижение числа таких предложений почти 40% — с 62,5 тыс. до 37,6 тыс.

Карьерный эксперт центра Светлана Семеренко в разговоре с RG.RU связала эту тенденцию с переходом работодателей к гибридному или офисному формату, особенно в сферах, требующих личного контакта.

По её словам, удалённый режим сохраняет позиции преимущественно в ИТ, дизайне и службах поддержки.

«Компании всё чаще выбирают единую вилку окладов для одной позиции, чтобы конкурировать за таланты на рынке. В итоге для кандидата ключевым становится не график, а предложение конкретного работодателя и его финансовая политика», — заключила Семеренко.

Ранее член экспертного совета Госдумы, вице-президент Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжи, основатель Школы развития карьеры Гарри Мурадян в беседе с 360.ru прокомментировал рост спроса на представителей рабочих профессий.