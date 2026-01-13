34 объекта образования построили в ТиНАО за два года

С начала 2024 года в Троицком и Новомосковском административных округах за счет бюджетных и внебюджетных средств возвели 34 образовательных объекта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Троицкий и Новомосковский – одни из самых активно развивающихся административных округов столицы: за два года там построили 34 образовательных объекта. Только в 2025-м появилось 15 школ и детских садов. В них удалось создать более 11 тысяч мест для учащихся. Новые объекты возводят за счет как бюджетных, так и внебюджетных средств. Прилегающую территорию комплексно благоустраивают: высаживают деревья и кустарники, разбивают газоны и цветники, — отметил Владимир Ефимов.

Новые образовательные объекты становятся частью активно развивающейся территории. Чтобы обеспечить юных жителей местами в учебных учреждениях, застройщики возводят детские сады и школы в рамках единого жилого квартала.

Так, в одном из жилых комплексов Коммунарки в этом году построили и уже открыли две школы и один сад. В совокупности в них занимаются 2520 школьников и дошкольников. Там созданы комфортные условия для учебы и отдыха детей. Внутри сформированы современные образовательные пространства, на прилегающих территориях высадили деревья, кустарники, разбили цветники, благоустроили школьные стадионы, игровые и спортивные площадки.

— Одна из построенных школ расположилась по адресу: улица Большое Понизовье, дом 2. Ее здание представляет собой сочетание двух квадратных объемов, соединенных по центру. В одной части размещается блок начальной школы, в другой – помещения средних и старших классов. Еще одна школа, также рассчитанная на 1150 учеников, имеет Г-образную форму. В правом крыле расположены кабинеты для старших и средних классов, а в левом – для младших. Центральная часть обоих зданий отведена под общешкольные помещения: пищеблок полного технологического цикла с обеденным залом, медпункт, медиатеку и зал для проведения мероприятий, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Всего же в составе этого жилого комплекса возвели восемь детских садов для почти 1,8 тысячи воспитанников. В настоящий момент идет строительство еще трех детских садов на 720 мест.

— Мосгосстройнадзор контролировал возведение объектов образования на всех этапах – суммарно состоялось около 340 выездных мероприятий, в рамках которых инспекторы Комитета проводили оценку качества конструкций и материалов. В результате итоговых проверок были оформлены заключения о соответствии построенных зданий требованиям проектной документации, после чего застройщики получили разрешения на их ввод в эксплуатацию, — пояснил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в минувшем году построили свыше 110 новых детских садов, школ, больничных корпусов, спортивных сооружений и других объектов социальной инфраструктуры.

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».