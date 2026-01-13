Девять набережных благоустроили в Москве в 2025 году

В Москве по итогам 2025 года в порядок были приведены девять набережных, часть из которых объединили в новый пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В прошедшем году привели в порядок девять набережных. Кроме того, обновили Царскую набережную музея-заповедника "Коломенское", Пушкинскую набережную в Парке Горького и береговую линию в районе Печатники", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В ходе работ на набережных убрали под землю воздушные линии электроснабжения, расширили тротуары и обновили их покрытие, отремонтировали асфальт на проезжей части.

Также установлены современные энергоэффективные фонари и опоры контрастного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах, оборудованы новые остановочные павильоны и проведено озеленение территорий.

На Царской набережной в Коломенском открыли каток протяженностью 1,7 километра и площадью почти 13,5 тысячи квадратных метров со "звездным небом" из 14 миллионов светильников.

Там же появилась видовая площадка с зоной для йоги, воркаут-комплексом, тренажерами и пространствами для отдыха. Пешеходную часть расширили за счет деревянного настила, оборудовали беговую дорожку и спортивный кластер.

В Парке Горького на Пушкинской набережной возвели шесть многофункциональных павильонов, на кровлях которых обустроили смотровые площадки.

В Парке Горького на Пушкинской набережной возвели шесть многофункциональных павильонов, на кровлях которых обустроили смотровые площадки.