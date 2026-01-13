Собянин рассказал о развитии московских театров в 2025 году

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал, как развивались московские театры в 2025 году.

«В 2025 году московские театры показали свыше 24 тыс. спектаклей (по сравнению с 2010 годом число показов увеличилось на 35%), которые привлекли 4,8 млн зрителей – на 62% больше. Растущий зрительский интерес – лучшая мотивация для артистов и всех, кто причастен к развитию московских театров», – написал Собянин.

Он отметил, что правительство Москвы продолжает масштабную программу модернизации театров. С 2011 года завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт 42 театров. Это 104 здания и помещений. Каждое из них было обновлено по индивидуальному проекту – с учетом истории, профиля и творческих планов коллектива.

«В минувшем году после реставрации открылась «Мастерская «12» на ул. Поварская. Здание не только привели в порядок, но и оснастили по последнему слову техники. Зал-трансформер, иммерсионная акустика, голограммы – теперь это одна из самых современных площадок Москвы. Премьерами после ремонта стали спектакли «Перед рассветом» по Брехту и нестареющий «Ревизор», – подчеркнул Собянин.

Также на Чистых прудах отреставрировали и переоснастили сценическим оборудованием знаменитую «Табакерку» – Московский театр Олега Табакова. Первой премьерой на Исторической сцене стал спектакль Артура Касимова, который представил свою дебютную режиссерскую работу на профессиональной сцене – постановку «С любимыми не расставайтесь» по пьесе Александра Володина.

По словам мэра, ремонт Театра на Покровке позволил увеличить количество зрительских мест – расставлять их можно теперь в разных конфигурациях; гримерные стали удобнее, а фойе стало просторнее. После обновления театр порадовал зрителей двумя премьерами.

«В новом, 2026 году продолжатся работы по модернизации Театра на Малой Ордынке, Театра Моссовета, Московского драматического театра имени Пушкина и «Новой оперы», а также Московского государственного академического театра оперетты и Московского академического театра сатиры», – уточнил Собянин.

Кроме того, одним большим проектом стал запуск цифрового сервиса «Мосбилет» для приобретения билетов на мероприятия столичного культурного календаря. В настоящее время с его помощью можно заказать и оплатить билеты свыше 185 культурных учреждений Москвы.

«Открытость – третий вектор развития московских театров в 2025 году. Ключевым событием стал фестиваль «Театральный бульвар» в рамках проекта «Лето в Москве». Он вошел в число самых масштабных и продолжительных в мире: за 92 дня показали свыше тысячи постановок, которые посетили более 1,5 млн зрителей. В этом году фестиваль приобрел международный статус – в нем участвовали коллективы из Китая, Гвинеи, Аргентины и Мексики. А сценой для него стала вся Москва – 14 открытых городских площадок. В 2026 году в рамках «Театрального бульвара» пройдет ряд мероприятий, посвященных 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации», – добавил мэр.

По словам Собянина, еще одним ярким событием стала 13-я «Ночь театров», которую посетили свыше 18 тыс. человек – рекорд за последние 10 лет и почти вдвое больше, чем годом ранее. Также 90 театров и театральных вузов провели 120 мероприятий: спектакли, читки, открытые репетиции, квизы, творческие встречи и концерты. В Новом Манеже прошел 12-часовой театральный марафон – самый продолжительный ночной показ спектаклей, дополненный эффектными перформансами и концерт электроакустической музыки.

Как отмечается, для того чтобы предоставить возможность грамотным профессионалам театральной сферы проявить себя в столичных учреждениях, был запущен Всероссийский открытый конкурс «Таланты». Победители формируют кадровый резерв столичных театров и получают шанс возглавить один из них.

Заявки прислали почти 400 участников из 46 российских регионов. Также 39 финалистов прошли обучение в ГИТИС, стажировку на ведущих театральных площадках столицы, представили жюри свои проекты: планы развития театров и концепции новых постановок. Ряд победителей конкурса «Таланты» уже получили должности в столичных театрах.