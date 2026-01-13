Ефимов: количество посещений сайта программы КРТ превысило 1 млн

Официальный сайт программы Комплексного развития территорий (КРТ) Москвы с момента запуска 1 мая 2024 года собрал свыше 1 млн просмотров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

© Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

По его словам, только в 2025 году трафик портала вырос более чем в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом.

«Это свидетельствует о нарастающем интересе к таким проектам у потенциальных инвесторов, специалистов строительной отрасли, урбанистики и архитектуры, а также среди обычных жителей Москвы, других регионов и стран», — сказал Ефимов.

На сайте представлены исчерпывающие сведения о программе: описание механизма КРТ, виды проектов, ссылки на нормативно-правовые акты и полезные ресурсы.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, помимо москвичей, наиболее активными пользователями портала являются жители Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской и Тверской областей. При этом интерес к проектам проявляют и за рубежом.

Программа КРТ реализуется по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина и направлена на преобразование бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных территорий в современные, функциональные и комфортные городские пространства, органично вписанные в общую структуру столицы.