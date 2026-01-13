Число оплат виртуальной «Тройкой» в декабре выросло на 65%

В декабре 2025 года количество оплат проезда с помощью виртуальной карты «Тройка» выросло на 65% по сравнению с показателем 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В декабре 2025 года число оплат виртуальной картой «Тройка» выросло на 65% относительно декабря 2024», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В Дептрансе напомнили, что виртуальную «Тройку» легко выпустить в мобильном приложении «Метро Москвы», оплата производится с помощью QR-кода в приложении, которое поддерживается на устройствах любого производителя. С виртуальной картой не нужно носить с собой кошельки, пластиковые карты или наличные.

Ликсутов отметил, что виртуальная «Тройка» – аналог привычной всем единой транспортной карты. В мае 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин запустил этот инновационный способ оплаты проезда.