Число оплат виртуальной «Тройкой» в декабре выросло на 65%
В декабре 2025 года количество оплат проезда с помощью виртуальной карты «Тройка» выросло на 65% по сравнению с показателем 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«В декабре 2025 года число оплат виртуальной картой «Тройка» выросло на 65% относительно декабря 2024», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
В Дептрансе напомнили, что виртуальную «Тройку» легко выпустить в мобильном приложении «Метро Москвы», оплата производится с помощью QR-кода в приложении, которое поддерживается на устройствах любого производителя. С виртуальной картой не нужно носить с собой кошельки, пластиковые карты или наличные.
Ликсутов отметил, что виртуальная «Тройка» – аналог привычной всем единой транспортной карты. В мае 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин запустил этот инновационный способ оплаты проезда.
«Цифровая карта работает на всех видах городского транспорта. На нее можно приобрести самые популярные и востребованные билеты из действующего тарифного меню. В 2025 году пассажиры совершили по виртуальной «Тройке» более 9 млн проходов. А всего москвичи выпустили свыше 260 тыс. транспортных цифровых карт», – заключил Ликсутов.