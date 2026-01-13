Москвичей призвали по утрам пользоваться наземным транспортом в районе "Бауманской"

Москвичей и гостей столицы просят в утренние часы пик пользоваться наземным городским транспортом в районе станции метро "Бауманская", где вводятся ограничения на вход из-за ремонта эскалатора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе метрополитена.

"На станции "Бауманская" идет плановый ремонт эскалатора. В утренние часы пик и при скоплении пассажиров вводятся ограничения входа на станцию. Просим пассажиров по возможности пользоваться наземным транспортом или смещать время поездки с часа пик", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ремонт эскалаторов на станции проводится с 23 октября 2025 года, он необходим "для безопасных и комфортных поездок". О датах снятия ограничений не сообщается. Узнать о плановых работах в метрополитена можно на его официальном сайте или в мобильном приложении "Метро Москвы".