Москвичи могут сдать новогоднюю елку на утилизацию через сервис mos.ru

Москвичи могут воспользоваться сервисом "Вывоз ненужных вещей" на mos.ru, чтобы сдать живую новогоднюю ель на экологичную утилизацию. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

© Москва 24

Отмечается, что на утилизацию принимают деревья высотой не более 2,5 метров. Услуга предоставляется уже третий год подряд и позволяет сэкономить время горожан, а также позаботиться об окружающей среде.

Специалисты сами приезжают за елкой, упаковывают ее в пленку и выносят из дома. После этого дерево отправляют в пункт экологичной переработки. Перед их приездом необходимо снять с ели все новогодние украшения.

В департаменте информационных технологий рассказали, что услуга предоставляется всем совершеннолетним горожанам, которые имеют полную учетную запись на портале mos.ru. Заявка оформляется на странице сервиса при помощи Mos ID. Также это можно сделать в приложениях "Моя Москва" и "Электронный дом".

В заявке указывается объект и количество деревьев, а также удобная дата и время для визита специалистов. После заполнения формы поступает звонок оператора для уточнения деталей. Если заявка подана до 18:00, то забрать ель могут в этот же день. Услуга платная. Чтобы узнать стоимость и подробности, необходимо перейти на страницу сервиса.

Также со 2 января по 11 марта жители столицы могут самостоятельно сдать деревья и их ветви в пункты приема акции "Елочный круговорот", которая проводится департаментом природопользования и охраны окружающей среды с 2016 года. Полученные ели перерабатывают в щепу, которая используется в том числе при удобрении почв в столичных парках и для создания экологичных троп.

За 2025 год москвичи сдали более 500 тонн предметов для утилизации и переработки с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей". Таким образом жители не только избавляются от ненужных вещей, но и вносят свой вклад в сохранение окружающей среды. Чаще всего сдавали холодильники, диваны и стиральные машины.