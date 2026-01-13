В Москве построят «мост-парус» и еще три вантовых моста

В Москве до конца 2028 года построят четыре моста по технологии вантового строительства, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он напомнил, что первым объектом, построенным в Москве по этой технологии, стал Живописный мост в Серебряном Бору. Вантовый мост – это тип моста, дорожное полотно которого поддерживается стальными тросами, закрепленными на высоких опорах.

© Проектное решение

«До конца 2028 года планируется возвести два вантовых автомобильных моста – в створе Новозаводской улицы и в районе Рублевского шоссе – и два комбинированных велопешеходных моста в Мневниковской пойме, строительство которых началось в конце прошлого года», – отметил Ефимов.

Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков рассказал, в чем уникальность моста-паруса длиной 250 метров, который соединит районы Хорошево-Мневники и Филевский парк.

«Вантовая система моста в створе Новозаводской улицы уникальна. Она состоит из несущего металлического листа – “паруса” – и 48 вант (стальных тросов — прим. НСН). Группы вант, приходящих на пилон (высокая опора — прим. НСН), будут выполнены по схеме “арфа”: с помощью муфт тросы будут закреплены по длине пилона параллельно, не имея общих точек крепления», - разъяснил Десятков.

Автомобильный мост через Москву-реку в районе Рублевского шоссе получит пилон кольцеобразной формы, а пешеходные мосты в Мневниковской пойме будут натянуты на арки, напоминающие крылья. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, каким будет новый мост на Болотной набережной.