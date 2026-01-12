В Подмосковье похолодает до -18 °С

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в Московской области в ближайшие дни ожидается похолодание.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт сообщил, что в среду, 14 января, будет облачно, ночью местами небольшой, днём — умеренный снег.

«По области ночью -13...-8 °С, местами до -18 °С, днём -10...-5 °С. Ветер северо-западный, 2—7 м/с», — заявил Ильин.

В свою очередь, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» отметил, что главный январский циклон в столичном регионе — позади.

«Теперь осадков будет меньше раза в три. Пройдёт слабый снежок до среды включительно, но в пределах 1—3 мм», — сообщил он.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН климатолог Алексей Карнаухов спрогнозировал, что погодные аномалии в столичном регионе будут происходить чаще.