Более 12 тыс. человек посетили Музей транспорта Москвы в новогодние праздники

В новогодние праздники более 12 тыс. человек посетили Музей транспорта Москвы, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© mos.ru

«Более 12 тыс. гостей посетили Музей транспорта Москвы в новогодние праздники. Для взрослых и детей прошли мастер-классы и интерактивные экскурсии на ВДНХ и Южном речном вокзале. Благодарим каждого, кто провел эти каникулы с нами. Сейчас музей уже вернулся к обычному графику и ждет новых посетителей. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы стремимся сделать историю городского транспорта доступной и интересной для каждого», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что на ВДНХ дети посмотрели театральные представления и поучаствовали в мастер-классах, а взрослые изучили историю транспортного дизайна на выставках «Ты выглядишь на все 100!» и «Клуб коллекционеров». На Южном речном вокзале юные гости узнали, как работает транспорт, как звучала конка и многое другое, а затем приняли участие в квиз-викторине и сделали праздничные открытки.