Музей Победы в новогодние каникулы посетили почти 43 тыс. человек

За период с 31 декабря по 11 января Музей Победы и его филиалы приняли почти 43 тыс. посетителей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«С 31 декабря по 11 января Музей Победы и его филиалы посетили более 42,5 тыс. человек. Это абсолютный рекорд посещаемости за этот период. За прошлые новогодние каникулы в музее побывала 41 тыс. человек», – отмечается в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, особой популярностью пользовались тематические выставки, посвященные встрече Нового года в середине ХХ века. Посетители могли увидеть подлинные советские елочные игрушки 1930–1960-х годов, новогодние открытки, фронтовые письма, плакаты и другие раритеты из фондов музея, а также погрузиться в атмосферу фильма «Карнавальная ночь».

«Посетителям были интересны и другие выставки – «Отражение», «Тула − Город-Герой», «Семейные реликвии», «Хранители времени», «Плечом к плечу» и не только, а также иммерсивные экскурсии по уникальным музейным пространствам», – добавили в музее

В праздничные дни было проведено около 16 тыс. экскурсий, включая программы по экспозициям «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». Для юных гостей работала «Елка Победы», интерактивная историческая игра, в которой приняли участие около 10 тыс. детей.

Также в дни каникул работал кинотеатр музея, где демонстрировались новинки российского кинематографа. В рамках киноклуба режиссер Максим Боев представил свою картину «За Палыча! 2».