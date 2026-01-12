Крупный газорегуляторный пункт модернизировали в ЗАО

Крупный газорегуляторный пункт модернизировали в Западном административном округе столицы. Об этом в понедельник, 12 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© © "Мосгаз"

— В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Выполнили модернизацию газорегуляторного пункта «Ватутина», который обеспечивает газоснабжение бытовых предприятий и жилого сектора районов Фили-Давыдково и Можайский, — рассказал заммэра.

Решение о модернизации было принято в связи с длительной эксплуатацией газового оборудования. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.

На объекте установили современный шкафной газорегуляторный пункт мощностью более 1,6 тысячи кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО «Мосгаз». Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности, сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуют запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.

Петр Бирюков также рассказал, что столичную систему отопления готовят к работе на полную мощность из-за грядущих морозов.