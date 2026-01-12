Около 10 млн поездок совершено на автобусах Мострансавто за новогодние праздники

В период новогодних праздников пассажиры совершили около 10 млн поездок на автобусах АО «Мострансавто», сообщила пресс-служба компании.

«В новогодние праздники, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, жители и гости Московской области совершили около 10 млн поездок в автобусах Мострансавто», – говорится в материале.

Как уточняется, ежедневно услугами перевозчика пользовались в среднем около 900 тыс. раз. Больше всего операций, 4,2 млн, совершено с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича. Среди способов оплаты лидируют банковские карты, которыми за каникулы пассажиры оплатили более 3,8 млн поездок. Больше 1,7 млн операций пришлось на долю транспортных карт «Стрелка» и «Тройка» (тариф «Кошелек»).