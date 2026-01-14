Москвичам предрекли арктические морозы

В столичном регионе в предстоящие выходные ожидается хорошая, солнечная погода без осадков. Однако постепенно начнет холодать, температура воздуха опустится, а затем ударят морозы, которые задержатся до конца января, рассказал 360.ru метеоролог и синоптик Александр Ильин. В выходные на текущей неделе днем ожидается -13… -17 градусов, ночью -15… -20 градусов. В крещенскую ночь температура воздуха будет колебаться от -15 до -20 градусов, а после Крещения морозы начнут усиливаться. Так, с 21 по 25 января ожидается от -20 до -30 градусов в зависимости от района Московской области. При этом снегопадов до конца месяца не прогнозируется, отметил Ильин. "Какие-то снежинки возможны, но погоды они не сделают. Единственное, что будет радовать, — это отсутствие сильного или даже умеренного ветра", — добавил синоптик, пояснив, что он будет дуть с востока и северо-востока. Сразу после Крещения установится морозная погода, которая задержится надолго. По ночам ожидается : -20… -30 градусов, днем температура воздуха составит -17… -22 градуса. "Даже в Москве задержится мороз около -20 градусов", — предупредил Ильин.

