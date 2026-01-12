Рекордные сугробы, пробки и очереди: кадры из заснеженной Москвы

Александр Котлеткин
Slide 1 of 17
Уборка снега на Москворецкой набережной в Москве
1/14
Уборка снега на Москворецкой набережной в Москве 
© Алексей Майшев/РИА Новости
Мужчина расчищает автомобиль от снега в Москве
2/14
Мужчина расчищает автомобиль от снега в Москве 
© Алексей Никольский/РИА Новости
Девушка во время снегопада в Москве
3/14
Девушка во время снегопада в Москве 
© Девушка во время снегопада в Москве/РИА Новости
Снегопад в Москве
4/14
Снегопад в Москве 
© Алексей Майшев/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Уборка снега на Москворецкой набережной в Москве
5/14
Уборка снега на Москворецкой набережной в Москве 
© Алексей Майшев/РИА Новости
Прохожие во время снегопада в Москве
6/14
Прохожие во время снегопада в Москве 
© Алексей Никольский/РИА Новости
Уборка снега у музея Владимира Высоцкого в Москве
7/14
Уборка снега у музея Владимира Высоцкого в Москве 
© Алексей Майшев/РИА Новости
Прохожие во время снегопада в Москве
8/14
Прохожие во время снегопада в Москве 
© Алексей Никольский/РИА Новости
Прохожий во время снегопада в Москв
9/14
Прохожий во время снегопада в Москв 
© Алексей Никольский/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Заснеженный автомобиль такси у станции метро "Таганская" в Москве
10/14
Заснеженный автомобиль такси у станции метро "Таганская" в Москве 
© Алексей Майшев/РИА Новости
Прохожий во время снегопада в Москве
11/14
Прохожий во время снегопада в Москве 
© Алексей Никольский/РИА Новости
Девушка во время снегопада в Москве
12/14
Девушка во время снегопада в Москве 
© Алексей Никольский/РИА Новости
Уборка снега в Москве
13/14
Уборка снега в Москве 
© Алексей Никольский/РИА Новости
Прохожие во время снегопада в Москве
14/14
Прохожие во время снегопада в Москве 
© Алексей Никольский/РИА Новости

В первый рабочий день нового года москвичи столкнулись с трудностями по дороге в офисы. Из-за непрекращающихся снегопадов сугробы в столичном регионе выросли до 49 сантиметров, что в 1,7 раз выше климатической нормы. Как сообщают метеорологи, в последний раз такие осадки наблюдались в 1942 году.

Утром из-за снегопада и неидеальной уборки на выездах в Москву образовались автомобильные пробки. На остановках общественного транспорта люди выстроились в огромные очереди. На одной из центральных улиц Москвы появился царь-сугроб. Его соорудили коммунальщики, которые расчищали дороги около станции метро Белорусская.

Снежная буря накрыла столичный регион из-за обрушившегося циклона «Фрэнсис» вечером 8 января. В результате в Москве и области менее чем за сутки выпало до 65 процентов месячной нормы осадков. В ближайшие дни снежный покров в столице еще немного подрастет. Затем в регион придут суровые крещенские морозы.

Смотрите кадры из заснеженной Москвы — в галерее «Рамблера».