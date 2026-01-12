Рекордные сугробы, пробки и очереди: кадры из заснеженной Москвы

В первый рабочий день нового года москвичи столкнулись с трудностями по дороге в офисы. Из-за непрекращающихся снегопадов сугробы в столичном регионе выросли до 49 сантиметров, что в 1,7 раз выше климатической нормы. Как сообщают метеорологи, в последний раз такие осадки наблюдались в 1942 году.

Утром из-за снегопада и неидеальной уборки на выездах в Москву образовались автомобильные пробки. На остановках общественного транспорта люди выстроились в огромные очереди. На одной из центральных улиц Москвы появился царь-сугроб. Его соорудили коммунальщики, которые расчищали дороги около станции метро Белорусская.

Снежная буря накрыла столичный регион из-за обрушившегося циклона «Фрэнсис» вечером 8 января. В результате в Москве и области менее чем за сутки выпало до 65 процентов месячной нормы осадков. В ближайшие дни снежный покров в столице еще немного подрастет. Затем в регион придут суровые крещенские морозы.

