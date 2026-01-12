Москвичам ответили на вопрос о сугробах

Погода на рабочей неделе не будет способствовать уходу снежных сугробов, которые образовались в Москве. Об этом рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Небольшой снег ожидается в понедельник и вторник, 12 и 13 января, а также в середине недели. Усиление осадков ожидается в пятницу, 16 января. Сформировавшийся снежный покров никуда не уйдет, он будет уплотняться за счет осадков.

Погода без осадков ожидается ближе к Крещению. К 19 января в мегаполисе ожидается серьезное похолодание: в следующий понедельник под утро столбики термометров опустятся до минус 20-25 градусов.

Ранее стало известно, что сугробы в Москве достигли высоты почти в полметра.