В центре Москвы нашли царь-сугроб

На одной из центральных улиц Москвы появился царь-сугроб. Его местные жители обнаружили недалеко от станции метро Белорусская. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

На кадрах виден снег, высота которого равна высоте дорожного знака. Дети устроили из него горку.

Как утверждает автор ролика, царь-сугроб образовался из-за того, что коммунальные службы свезли его туда с близлежащих улиц.

«Центр Москвы. Весь снег, который был на Белорусской, Миусской, весь тут. Обалдеть! Просто вся улица перекрыта. Прикольно», – говорит закадровый голос.

Снежная буря накрыла столичный регион из-за обрушившегося циклона «Фрэнсис» вечером 8 января. В результате в Москве и области менее чем за сутки выпало до 65 процентов месячной нормы осадков.

Ранее москвичам пообещали новые снегопады.