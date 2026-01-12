Снегопад в столичном регионе закончится в ближайшие часы. Об этом в понедельник, 12 января, «Вечерней Москве» рассказала главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, снегопад, начавшийся в Москве и области этой ночью, уже заканчивается.

— За прошлую ночь выпало от трех до шести сантиметров снега, а сегодня ожидается увеличение снежного покрова еще на один-три сантиметра. Но власть этого циклона заканчивается, и снегопад прекратится в ближайшие часы, — заверила специалист.

Во вторник, 13 января, Москва и Московская область окажутся в тыловой части циклона, прогнозируется небольшой снег. По словам Поздняковой, новая волна более интенсивного снегопада ожидается в столице в среду, 14 января, при этом выпадет от одного до трех сантиметров снега.

По прогнозу метеорологов, прирост снега в ближайшие дни может составить еще до 16 сантиметров. Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия мощного снегопада.

Морозы до минус 25 градусов ожидаются в Москве к празднику Крещения, 19 января. Сообщается, что в следующий понедельник на рассвете температура воздуха опустится до минус 20–25 градусов. В ночные часы 20 и 21 января ожидается дальнейшее похолодание — до минус 30 градусов.