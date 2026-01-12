Более 100 единиц спецтехники ликвидирует на МЖД последствия снегопада

В связи со снегопадом к очистке инфраструктуры Московской железной дороги (МЖД) привлечено более 100 единиц специальной техники, сообщила пресс-служба столичной магистрали.

«На Московской железной дороге продолжается действие усиленного режима по снегоборьбе, ведется круглосуточная непрерывная работа по очистке инфраструктуры от снега. В настоящее время на пути работает 111 единиц специальной техники (снегоуборочные, снегоочистительные, пневмообдувочные машины). Кроме того, в расчистке инфраструктуры участвуют 3 тыс. человек, еще около 2 тыс. задействованы в уборке платформ», – говорится в материале.

Отмечается, что на МЖД работает оперативный штаб, который координирует работу всех подразделений по ликвидации последствий снегопада, постоянно следят за погодной и поездной ситуацией, при необходимости корректируют количество привлекаемых сил.

Ранее «Известия» сообщали, что в столице в ближайшие дни может выпасть до 16 см снега.