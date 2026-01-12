Метеоролог рассказала об интенсивности снега в Москве на этой неделе

Последующие дни этой недели в Москве снег будет выпадать с разной интенсивностью, в основном от небольшой до умеренной. Об этом РИА Новости рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, интенсивность снега в основном будет от небольшой до умеренной, а покров будет постепенно прирастать.

Она добавила, что сегодня днем количество осадков в Москве ожидается около 2-3 миллиметра, прирост снега - до 4 сантиметров.

Макарова отметила, что высота снежного покрова будет меняться достаточно быстро.

До этого ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в столичном регионе в течение первой рабочей недели января не ожидается существенных снегопадов. Зато начнет заметно холодать, в выходные столбики термометров опустятся до -20°C, что почти на 7°C ниже климатической нормы.

Напомним, за минувшие сутки в Московском регионе выпало 20% месячной нормы осадков, по 8 миллиметров снега намело на юге и востоке.