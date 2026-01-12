В Москве прошел «вразумляющий женщин» молебен против абортов

В Москве в храме Успения Пресвятой Богородицы Патриаршего подворья в Останкине состоялся «вразумляющий женщин» молебен против абортов. Об этом сообщается на сайте Северо-восточного викариатства столицы.

Молебен получил название «о вразумлении женщин, имеющих намерение погубить младенца во утробе» и прошел сразу после Божественной литургии. Служение провел митрополит Звенигородский Арсений.

На молебне присутствовали, в частности, женщины, которые планировали прервать беременность, но передумали. Во время молебного пения в храме зажгли три тысячи свечей в память о нерожденных детях.

Ранее епископ Русской православной церкви Питирим (Творогов) назвал «самый массовый грех на матушке-Руси». По его словам, это искусственное прерывание беременности.