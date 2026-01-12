Москвичей и гостей столицы приглашают на катки по всему городу

Жителей и гостей столицы этой зимой ждут десятки районных и флагманских катков. Отличный искусственный лед обеспечит идеальное скольжение и праздничное настроение.

Катки с качественным искусственным покрытием есть во многих районах Москвы. Выбрать те, что ближе к дому, можно в сервисе «Мосбилет». Катки открыты, например, в музее-заповеднике «Царицыно» и в уютном саду имени Н.Э. Баумана, а в усадьбе Воронцово ждет «Live! Каток».

Среди наиболее ярких и масштабных — три флагманских: «Лед» в «Сокольниках», каток на Царской набережной в музее-заповеднике «Коломенское» и легендарный каток в Парке Горького.

В этом зимнем сезоне Парк Горького удивляет: каток впервые расположился прямо перед знаменитой аркой главного входа, построенной в 1955 году. Теперь, проезжая по Садовому кольцу, можно увидеть пространство, где архитектура, свет и ледовое поле создают один из самых красивых видов в городе, уточнили на сайте мэра Москвы.

13 января в парке «Никулино» отметят старый Новый год с традиционными русскими гуляньями. В парке будет работать буфет, где тех, кто пришел в народных костюмах, угостят бесплатным чаем и баранками с новогодними предсказаниями.