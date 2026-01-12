Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной

Стартовали подготовительные работы к строительству пешеходного моста на Болотной набережной. Об этом в понедельник, 12 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Соцсети

Новое сооружение длиной около 170 метров и шириной 5,4 метра соединит участки набережной, разделенные улицей Серафимовича. Конструкцию оснастят четырьмя сходами с лестницами и пандусами для маломобильных горожан, что позволит значительно ускорить пешие перемещения. Так, путь от Болотной площади до кинотеатра «Ударник» и ГЭС-2 можно будет пройти почти в два раза быстрее.

Таким образом специалисты завершат формирование единого пешеходного маршрута, связывающего Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг.

Пропускная способность нового перехода рассчитана на 1,5 тысячи человек в час. Основная часть строительных работ будет вестись с воды, при этом проезжая часть останется открытой. Для этого задействован специальный флот, включающий баржи, плавучий кран и буксиры, что позволит выполнять работы безопасно и без значительных ограничений для транспорта.

— Используем современные инженерные решения, которые позволяют работать в сжатых границах строительной площадки и в зимний период, — написал мэр в своем канале в МАХ.

Ранее Сергей Собянин открыл движение по новой улично-дорожной сети кинематографического квартала в столичном районе Раменки, в том числе по новому участку улицы Мосфильмовской и двум мостам через реку Раменку. Протяженность двух новых мостов через реку Раменку, по которым проходит часть нового участка улицы Мосфильмовской, составляет 465 метров.