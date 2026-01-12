Длинные очереди выстроились на остановках в Москве и Подмосковье из-за сильного снегопада. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Уточняется, что из-за обильных осадков многие жители отказались от перемещения на личном транспорте и пересели на общественный.

Снегопад в столице продолжается, осадки не прекращались всю ночь. По прогнозу метеорологов, прирост снега в ближайшие дни может составить еще до 16 сантиметров. Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия мощного снегопада.

Москвичам посоветовали пересесть на метро

Морозы до минус 25 градусов ожидаются в Москве к празднику Крещения, 19 января. Сообщается, что в следующий понедельник на рассвете температура воздуха опустится до минус 20–25 градусов. В ночные часы 20 и 21 января ожидается дальнейшее похолодание — до минус 30 градусов.

Снег будет идти в столице как минимум до конца рабочей недели. 12 января будет облачно, ночью пройдет снег, на юго-востоке Московской области — сильный, местами гололед, температура в столице ожидается минус 7–5 градусов.