Москва расширила общую площадь технопарков до 2,7 миллиона квадратных метров готовых площадей в 2025 году. Об этом в понедельник, 12 января, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в городе ввели в эксплуатацию четыре новых технопарка. Среди них — «НТВ», специализирующийся на теле- и радиовещании, технопарк «ЗИЛ» с направлениями в сфере информационных технологий и микроэлектроники, площадка «Рябиновая 44», ориентированная на пищевые производства, а также «СТМП-Зеленоград», предназначенный для развития микроэлектроники.

Еще шесть площадок получили статус технопарка и одновременно инвестиционного приоритетного проекта по их созданию. В этот перечень вошли «НИЦЭВТ» госкорпорации «Ростех», «СНИИП» госкорпорации «Росатом», «МедтехМосква», «Дом легпрома», а также проекты «707» и «Многофункциональный комплекс с пожарным депо».

Таким образом, на сегодняшний день в столице функционирует 49 технопарков. На их базе работают более 2,3 тысячи компаний, в которых заняты свыше 76 тысяч человек. Развитие этой инфраструктуры является частью долгосрочной стратегии города по поддержке высокотехнологичного бизнеса и инновационных производств.

Стратегической целью Москвы до 2030 года обозначено создание пяти миллионов квадратных метров площадей для инновационной промышленности. Помимо налоговых льгот, резиденты технопарков могут рассчитывать на гранты для оснащения оборудованием в размере до 30 миллионов рублей в год, а управляющие компании — на субсидии и компенсацию части расходов на развитие и модернизацию имущественных комплексов.

— За 10 лет объем инвестиций в развитие московских технопарков составил порядка 182,7 миллиарда рублей. На 1 рубль налоговых льгот приходится больше 13,2 рубля частных инвестиций, — отметил мэр в своем канале в МАХ.

До этого Сергей Собянин отметил, что благодаря мерам финансовой поддержки столичные предприятия привлекли около 300 миллиардов рублей на развитие производств. За четыре года работы Программы компенсации процентов по инвестиционным кредитам Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства помог более чем 170 компаниям.