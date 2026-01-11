Пик снегопада в Москве и области может прийтись на период с 03:00 до 06:00 мск

Пик снегопада, вновь отмечаемого в Москве и Подмосковье, может прийтись на период с 03:00 до 06:00 мск. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Согласно прогнозу, предстоящей ночью в период с 03:00 до 06:00 мск величина снежного покрова может подрасти на 4 см, а количество осадков - составить 3 мм", - сказал собеседник агентства.

Далее, по его словам, интенсивность осадков должна снижаться и к 18:00 мск понедельника, 12 января, прирост снежного покрова уже не должен превысить 0,4 см.

Между тем, в Гидрометцентре РФ подчеркнули, что всего с 21:00 мск нынешних суток до 09:00 мск понедельника в столице может выпасть до 8 см снега, при этом температура воздуха составит минус 7-5 градусов, по области - от минус 8 до минус 3 градусов, на западе Подмосковья - до минус 13 градусов.

Осадки продолжатся

Как ожидается, в первый рабочий день нового года осадки продолжатся и пока синоптики прогнозируют, что за период с 09:00 до 21:00 мск понедельника в городе выпадет 2-3 мм осадков, а прирост снега составит до 2 см. Столбики термометров покажут от 5 до 3 градусов ниже 0 в Москве и от минус 7 до минус 2 градусов - по области.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС также сообщали, что в столичном регионе из-за сильного снега и возможного образования гололеда объявлен желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеорологических условий. Он действует до 09:00 мск.

О работе коммунальных служб

Коммунальные службы Москвы и Подмосковья продолжают работать в круглосуточном режиме, ликвидируя последствия снегопада, который обрушился на регион 8-9 января и стал одним из сильнейших за всю 146-летнюю историю метеорологических наблюдений в столице. Так, в комплексе городского хозяйства мэрии ТАСС сообщали, что с улиц мегаполиса собрали и отправили на снегоплавильные пункты почти 1 млн кубометров снега.

"На снегоплавильные пункты вывезено 0,75 млн куб. м снега с начала сильнейшего снегопада, обрушившегося на столицу вечером 8 января", - отмечал собеседник агентства.

Согласно подсчетам ТАСС, если весь объем отправленного на снегоплавильные пункты снега уложить в стандартные железнодорожные полувагоны, то понадобилось бы примерно 8 522 полувагона, поезд из которых растянулся бы на более чем 109 км - расстояние, почти равное пути от Казанского вокзала столицы до подмосковной Коломны.

В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что осадки, хотя и менее интенсивные, по-прежнему сохраняются и это усложняет работу специалистов. "К среде, 14 января, может выпасть еще до 12 см снега", - отмечал собеседник агентства. Он также подчеркивал, что недавно коммунальщики приступили к очередному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл будут повторять по мере выпадения осадков.