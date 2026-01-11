Почти миллион кубометров снега убрали в Москве за двое суток

Сотрудники коммунальных служб убрали с улиц Москвы почти один миллион кубометров снега, который выпал во время мощной бури. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— На снегоплавильные пункты вывезено 0,75 миллиона кубометров снега с начала сильнейшего снегопада, обрушившегося на столицу вечером 8 января, — передает сообщение комплекса ТАСС.

«Желтый» уровень погодной опасности с 23:00 11 января до 09:00 понедельника, 12 января, объявили в Московской области из-за прогнозируемого сильного снега и гололеда.

Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада. Повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов.

Циклон с юга принесет еще больше снега в Москву и Подмосковье к началу первой рабочей недели в 2026 году. В это время столбики термометров покажут от минус 3 до минус 5 градусов.

Еще 9 января в городе прошел рекордный за последние 56 лет снегопад. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, за сутки выпало 42 процента от месячной нормы осадков.