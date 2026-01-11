Аэропорт Шереметьево доставил более половины всего задержанного багажа

Аэропорт Шереметьево продолжает работать в штатном режиме на фоне аномального снегопада в Москве, при этом более половины багажа, задержанного из-за непогоды, уже доставлена владельцам. Об этом сообщили в пресс-службе международного авиагавани.

«Шереметьево продолжает работать в штатном режиме. Больше половины багажа доставлено адресно владельцам», — сообщила пресс-служба Шереметьево в своем telegram-канале.

Там же отмечается, что несмотря на продолжающийся снегопад, вылеты и прилеты воздушных судов российских и иностранных авиакомпаний осуществляются в штатном режиме в соответствии с откорректированным расписанием.

По данным Шереметьево, службы аэродромного обеспечения круглосуточно очищают взлетно‑посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны с применением специализированной техники. Параллельно проводятся работы на привокзальных площадях и подъездных путях для поддержания транспортной доступности терминалов.

Ранее Москву и Московскую область накрыл снегопад. По данным Гидрометцентра, он вошел в число самых сильных за последние 146 лет. Подробнее об обильных осадках в Москве и прогнозе на ближайшие дни — в материале URA.RU.

Кроме того с 21:00 11 января до 08:00 12 января в Москве ожидается усиление непогоды. Ожидаются задержки и отмены рейсов как на прилет, так и на вылет.