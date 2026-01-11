Циклон «Фрэнсис» принесет новые снегопады

В Москве на следующей неделе ожидаются умеренные морозы, ежедневные осадки, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

8 января на европейскую часть страны обрушился мощный циклон «Фрэнсис». Он привел к коллапсу в аэропортах, на трассах. Водителям пришлось буквально откапывать свои автомобили, трактора работали почти круглосуточно.

Циклон затронул Курск, Белгород, Москву, ряд других городов. 10 января он накрыл Санкт-Петербург, сугробы за сутки выросли на 12,7 см.

Тишковец отметил, что с началом нового года зима ярко проявила себя на Русской равнине обилием снегопадов.

По его словам, по состоянию на 11 января в Москве (данные метеостанции на ВДНХ) с опережением климатического графика выпало 72% месячной нормы осадков.

«Высота снежного покрова в полтора раза больше положенного по многолетним наблюдениям, и составляет 37 см, в Подмосковье местами выросли полуметровые сугробы», — уточнил синоптик.

В понедельник, 12 января, под влиянием очередного южного циклона, пройдет снег с общим количеством до 5 мм, в течение суток термометры покажут от -3° до -8°. Снег будет уплотняться, так что заметного роста сугробов не ожидается.

Во вторник интенсивность твердых осадков ослабеет (не более 0,8 мм), температура понизится до -5°…-10°, заметил метеоролог.

В среду скажется влияние холодного атмосферного фронта, пройдет кратковременный снег, воздух еще «остынет на градус-другой». В четверг и пятницу, в тылу циклона, в облаках появятся просветы, не обойдется без небольшого снега, под утро подморозит до -10°…-15°, в дневные часы -7°…-12°.

В выходные, предупредил Тишковец, усилится влияние западного крыла сибирского антициклона. Осадки прекратятся, облака поредеют, стужа усилится. По ночам морозы окрепнут: в субботу до -13°…-18°, в воскресенье до -18°…-23°, после полудня не выше -10°…-15°.

По предварительным расчётам, констатировал синоптик, 19-го января ударят настоящие Крещенские морозы: под утро ожидается до -20°…-25°.