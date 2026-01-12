Собянин объявил об открытии лыжно-биатлонной трассы в «Лужниках»

Трасса будет работать до 1 марта.

© Mos.ru

В «Лужниках» открылась лыжно-биатлонная трасса. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Маршрут пролегает по парковке Южного спортивного центра и продлен в направлении сквера у памятника В.И. Ленину. Общая длина — три километра, почти в два раза больше, чем в прошлом году. На территории оборудованы специальная лыжня и стрельбище, зона проката инвентаря и раздевалки», — написал Сергей Собянин.

Источник: канал Мэра Москвы в мессенджере MAX

В предыдущие годы трассу посетили более 50 тысяч человек. В этом сезоне, уже пятом по счету, для гостей будут проводить мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону, а также соревнования и ежедневные тренировки с профессиональными инструкторами.

Трасса будет работать до 1 марта. Вход свободный, но перед посещением нужно зарегистрироваться на сайте.