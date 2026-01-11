Снегопад, прошедший в Москве 9 января, стал одним из сильнейших за 146 лет

© Вечерняя Москва

Снегопад, который обрушился на Москву и Подмосковье 9 января, стал одним из мощнейших за последние 146 лет метеорологических наблюдений.

Об этом в воскресенье, 11 января, сообщили в Гидрометцентре РФ.

— Снегопад замыкает пятерку самых сильных за весь период метеорологических наблюдений, — отметили специалисты.

Согласно данным центра, стихия также попала в тройку самых сильных снегопадов, отмечавшихся в Москве с начала XIX века.

Наибольшее количество осадков за сутки зимой отмечалось на главной метеостанции, расположенной на ВДНХ, 4 февраля 2018 года — тогда выпало 24,2 миллиметра снега.

Среди других дат, когда бушевала стихия, — 14 декабря 1981 года (23,2 мм), 8 января 1970 года (23,0 мм), 12 декабря 2022 года (22,6 мм) и 9 января 2026 года (21,4 мм), передает ТАСС.

Циклон с юга принесет еще больше снега в Москву и Подмосковье к началу первой рабочей недели в 2026 году. В это время столбики термометров покажут от минус 3 до минус 5 градусов.

Городские службы, в свою очередь, продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада. Организованы мероприятия по вывозу с улиц снежных валов.