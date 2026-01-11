В Шереметьево опровергли сообщения о разбросанных чемоданах и матрасах

Пресс-служба аэропорта Шереметьево опровергла сообщения некоторых Telegram-каналов о скоплении хаотично разбросанных в зоне выдачи багажа чемоданов и матрасов.

© ТК «Звезда»

В воздушной гавани заявили, что эти сообщения не имеют ничего общего с реальностью.

«Это абсолютно НЕ соответствует действительности. Эти показательные фото не имеют ничего общего с реальной картиной дня. В настоящий момент все матрасы собраны и в залах аэропорта отсутствуют», - говорится в сообщении.

К слову, еще накануне обстановка в Шереметьево была напряженной. Сотни пассажиров не могли дождаться своего багажа. Из-за сложных метеоусловий аэропорт был закрыт для прилетающих самолетов. В терминалах скопились сотни человек. Многие из них спали на полу. Для удобства людей были выданы матрасы, бутерброды и питьевая вода.

Ближе к обеду взлетно-посадочные полосы и перрон расчистили. В общей сложности, с них убрали более миллиона кубометров снега и наледи. Аэропорт возобновил работу. Ожидавшие свой багаж пассажиры были обслужены, а тем, кто уехал домой, сумки и чемоданы доставили по адресу. В Шереметьево попросили администраторов Telegram-каналов не поднимать волну паники, направленную в сторону путешественников, сотрудников и работы аэропорта в целом.