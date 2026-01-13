В районе Аэропорт появится дом по программе реновации

На севере столицы возведут жилой дом по программе реновации. Для этого внесены изменения в правила землепользования и застройки участка по адресу: Большой Коптевский проезд, владение 14, корпус 4. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«На земельном участке площадью 0,43 гектара предусмотрено строительство жилого дома предельной площадью девять тысяч квадратных метров. Он появится в районе со сложившейся застройкой и инфраструктурой, в пешей доступности находится станция “Аэропорт” Замоскворецкой линии метро», — рассказал Владислав Овчинский.
Территорию вокруг новостройки благоустроят: во дворе появятся площадки для отдыха, игр и занятий спортом.
Ранее Мэр Москвы сообщил о начале переселения в новый дом на Родниковой улице в рамках реновации.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.