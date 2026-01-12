Городской зарядный комплекс для электромобилей открыли в столице

В Москве открылся первый городской зарядный комплекс для электромобилей. Об этом в понедельник, 12 января, рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Его разместили на перехватывающей парковке «Московского паркинга» рядом со станцией «Волоколамская». Он равномерно распределяет мощность между автомобилями, заряжает до 500 электромобилей в сутки и работает круглосуточно.

Кроме того, на территории зарядного комплекса установили зону отдыха с кофейным и торговым аппаратами для водителей.

— Новый городской зарядный комплекс обеспечит более активный переход автомобилистов на экологичный транспорт. Мы продолжим открывать новые зарядные хабы и расширять сеть ЭЗС по всему городу, — цитирует главу дептранса Максима Ликсутова Telegram-канал.

В 2025 году в систему столичного транспорта внедрили пять пассажирских сервисов, которые сделали поездки более комфортными. Так, специалисты разработали технологию нейроголоса. Теперь отличить его от других дикторов Московского транспорта невозможно.

В городе также стартовали подготовительные работы к строительству пешеходного моста на Болотной набережной. Новое сооружение длиной около 170 метров и шириной 5,4 метра соединит участки набережной, разделенные улицей Серафимовича.