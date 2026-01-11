Жителям Москвы рассказали о погоде 11 января

Столичный регион в воскресенье, 11 января останется на периферии заканчивающего свой жизненный путь балканского циклона «Френсис». Об этом в Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, москвичей ждет преимущественно облачная погода, а местами — небольшой снег. Дневная температура окажется близка к климатической норме.

«Температура воздуха в городе -4…-6 градусов, по области -3…-8 градусов. Ветер восточный 2-7 метров в секунду», — написал Леус.

Кроме того, он сообщил, что за прошедшие сутки снег начал оседать и уплотняться, однако небольшие осадки, отмечавшиеся в течение субботы, смогли где-то удержать его высоту на прежнем уровне, а местами и слегка увеличить.

«Тем не менее высота сугробов повсеместно превышает климатическую норму и выше 30-сантиметровой отметки», — уточнил Леус.

Он отметил, что, по данным ряда метеостанций, высота снежного покрова утром 11 января составила от 37 до 39 сантиметров. В Новой Москве речь идет о 44 сантиметрах.

Ранее Гидрометцентр России спрогнозировал, что в ночь на 12 января ожидается снег при температуре воздуха -5...-10 градусов.