Собянин рассказал о планах обновления подвижного состава городского транспорта

К 2030 году современный и комфортный подвижной состав будет составлять большую часть парка электробусов, 100 процентов парка городских трамваев и поездов Московских центральных диаметров (МЦД) и более 90 процентов парка метрополитена. Это предусмотрено стратегией развития московского транспорта.

Сергей Собянин рассказал в своем блоге, какие модели вышли на маршруты в 2025 году, а какие появятся в ближайшее время.

«За последние 15 лет Московский метрополитен пережил масштабную трансформацию: сеть выросла в 1,7 раза, радикально ускорился темп обновления поездов. Если в советские годы модернизация подвижного состава происходила раз в десятилетия, то сейчас каждые два — четыре года отечественные машиностроители готовы выводить в серию новую модель», — отметил Мэр Москвы.

В 2024 году в метро поступило 288 вагонов серии «Москва-2024», а в 2025-м — более 300, включая наиболее современную серию «Москва-2026», которую можно увидеть на Замоскворецкой линии. У этой модели изменился дизайн фар — они стали более вытянутыми, модернизировали корпус камеры заднего вида, а у поручней на входной группе теперь максимальная площадь остекления. Кроме того, в вагонах новый вид блока связи пассажиров с машинистом, удобные сиденья без металлических стыков и увеличенное число воздуходувов в потолочной части.

В ближайшие два года в Москве появятся более 700 вагонов серии «Москва-2026».

Трамвайный парк

С 2017 года Москва закупила более 550 полностью низкопольных трамваев и стала лидером по темпам обновления трамвайного парка среди мировых мегаполисов. В 2025-м московский трамвайный парк пополнился 50 современными односекционными трамваями «Львенок-Москва». Это первые в России трамваи с системой автономного хода — они способны преодолевать участки более пяти километров без подключения к контактной сети.

«Сейчас “львята” курсируют по первому Московскому трамвайному диаметру Т1 — от Метрогородка до станции метро “Университет”, а также на маршруте № 5 от станции метро “Рижская” до Белорусского вокзала. Еще 50 “львят” поступят до конца 2026 года. И тем самым мы завершим обновление трамвайного парка Москвы», — сообщил Сергей Собянин.

В сентябре в столице начался уникальный для России и всего мира проект: по маршруту № 10 в районе Строгино пассажиров стал перевозить полностью беспилотный трамвай. Теперь это не просто эксперимент, а реальный шаг к будущему московского городского транспорта.

Испытательные трамваи-лаборатории сейчас следуют по маршрутам № 30, 27, 23, 15, 31, собирая данные для будущего запуска с пассажирами. До конца 2026 года осваивать маршруты будут уже 15 беспилотных трамваев. А к 2030 году беспилотными технологиями будут оснащены две трети парка московских трамваев.

Автобусный парк

С 2018 года на смену дизельным автобусам приходят современные электробусы. В прошлом году парк пополнился более чем 500 электробусами, в том числе машинами нового поколения КамАЗ-52222. А всего их на улицах Москвы уже свыше 2,7 тысячи.

В ближайшие два года к ним добавятся еще 700 электробусов нового поколения А5 по контракту 2025-го. Замена одного автобуса на электробус сокращает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.

Московские центральные диаметры

Минувшим летом завершено обновление подвижного состава на всех МЦД. В общей сложности с 2014 года было поставлено 398 современных составов, включая «Иволги» и ЭП2Д.

Работа по созданию комфортных условий железнодорожных перевозок пассажиров продолжается. В 2025 году началась программа обновления подвижного состава на Ярославском направлении. Сегодня по нему курсирует уже 15 поездов «Иволга 4.0», а к 2030 году старых составов не останется.

Речные маршруты

Три регулярных речных маршрута обслуживает 31 судно, из них 10 модернизированных судов пополнили флот в 2025 году. В 2026-м ожидается поставка еще восьми электросудов.

В Нагатинском затоне по поручению Президента России Владимира Путина создано инновационное производство современных электросудов. К 2030 году на верфи построят около 40 новых электрических судов для Москвы.

Сергей Собянин подчеркнул, что реализация этих планов сделает поездки в московском транспорте еще удобнее и безопаснее.