Около 800 рейсов обслужили с начала суток аэропорты Московского региона

С начала суток 12 января аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили около 800 рейсов, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

«Аэропорты Московского региона работают штатно. По состоянию на 14:00 мск, с начала суток Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили суммарно 711 рейсов: 375 на вылет, 336 на прилет. С 14:00 до 16:00 мск – еще 88 рейсов (48 и 40)», – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в Краснодаре идет ливневый снег. Для обеспечения безопасности полетов аэропорт Краснодар приостановил обслуживание рейсов предварительно до 18:00. В связи с этим авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы 12 января.

«Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются напитками, питанием, другими сервисами, согласно Федеральным авиационным правилам. Посадку на запасных аэродромах выполнило 17 рейсов. Пассажиры части рейсов, совершивших посадки на запасных аэродромах в Минеральных Водах и Ставрополе будут автобусами доставлены в Краснодар. Пассажиров некоторых рейсов в Москву (Внуково) автобусами доставят в аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод, рейсы будут выполнены оттуда», – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в других аэропортах – Домодедово, Казань – уходы были единичны, они связаны с необходимостью чистки взлетно-посадочных полос. В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопады) в ряде городов Дальнего Востока «Аэрофлот» вынужденно скорректировал время вылета некоторых рейсов между Москвой и городами в Дальневосточном федеральном округе.

Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в аэропортах Краснодара и Геленджика (Краснодарский край).