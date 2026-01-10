Аэропорт Шереметьево возобновил работу в полном объеме

В аэропорту Шереметьево сняты введенные ранее ограничения на прилет воздушных судов.

Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани в Telegram-канале.

«Аэропорт Шереметьево полностью открыт. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по скорректированному расписанию», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, на момент 11:00 по мск все пассажиры прибывших рейсов были обслужены, багаж выдан в полном объеме. Кроме того, в зоне выдачи багажа отсутствуют скопления пассажиров.

В пресс-службе отметили, что в течение дня продолжится адресная доставка багажа пассажиров рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия».

При этом Telegram-канал Baza писал, что Шереметьево продолжается коллапс на фоне задержек рейсов, пассажиры спят на полу.

В публикации говорится, что рейсы задерживают на полдня или вовсе отменяют. По информации авторов публикации, с вечера 9 января в Шереметьево образовалась пробка. В течение нескольких часов прилетающие самолеты по несколько часов стояли на взлетно-посадочных полосах (ВПП) без трапов и автобусов, людей держали в салонах.

До этого сообщалось, что аэропорт Шереметьево был временно закрыт на прилет самолетов до 08:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями. Позже ограничения продлили до 10:00 по мск.