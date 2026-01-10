Участниками новогодней программы Музея Победы стали около 10 тысяч детей

Вечерняя Москва

Музей Победы с 20 декабря по 9 января провел новогоднюю историческую интерактивную программу «Елка Победы». За это время участниками командной игры стали около 10 тыс. детей из различных регионов России.

Ребят ждало командное путешествие в исторических декорациях, лазертаг, головоломки и секретные шифры, знакомство со сказочными персонажами и героями нашей страны.

— «Елка Победы» прошла уже в восьмой раз. Ее участниками стали ребята в возрасте от шести до 14 лет. А благодаря партнерам проекта — Фонду «Защитники Отечества», Движению Первых и многим другим неравнодушным организациям, эту замечательную интерактивную новогоднюю игру смогли бесплатно посетить тысячи детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции, — подчеркнули в Музее Победы.

В этом году новогодняя елка проходила в локациях масштабной экспозиции «Путь к Победе». Во время игры ребята вместе с костюмированными персонажами выполняли различные задания, например разгадывали секретные шифры и головоломки.

Детям предстояло спасти Снегурочку, которая случайно попала в ловушку старой военной кинопленки. Юные участникам надо было перенестись в прошлое, встретиться с отважными героями, преодолеть препятствия и ловушки, проявить смелость, отзывчивость, справедливость и доброту. Кадр за кадром дети восстанавливали архивную кинопленку и смогли вернуть Снегурочку. В финале юные гости музея на Поклонной горе встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые вручили им новогодние подарки и зажгли Елку Победы.

Кроме того, все каникулы в Музее Победы работают новогодние выставки, которые рассказывают, как встречали Новый год в середине ХХ века, и переносят в атмосферу фильма «Карнавальная ночь», а также и дети, и взрослые монут отправить послание по «Почте Деда Мороза».