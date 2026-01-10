В Москве завершили одну из самых сложных и важных инженерных программ последних лет — модернизацию подводных газопроводов.

Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

«Работы стартовали в 2018 году и охватили 12 системообразующих дюкеров высокого и среднего давления общей протяженностью около девяти километров. В канун 2026-го завершили реконструкцию последнего объекта — Кропоткинского газопровода», — сообщил Мэр Москвы.

Дюкеры прокладывались в столице еще в 1939–1965 годах под Москвой-рекой, Яузой и другими водными преградами. При их обновлении применили современные бестраншейные технологии: газопроводы уложили в тоннелях под дном рек на глубине около 20 метров с помощью микротоннелирования. Это позволило не затрагивать экосистему водоемов и повысить надежность коммуникаций.

Все реконструированные газопроводы получили тройную защитную оболочку и автоматизированные запорные устройства. При необходимости подачу газа можно дистанционно перекрыть за полторы минуты из центральной диспетчерской Мосгаза.

Кроме того, меньше чем за год построили новый газопровод-дюкер «Шелепихинский», проложенный под руслом Москвы-реки на глубине около 20 метров. Он повысил надежность газоснабжения западной части столицы и создал дополнительный резерв для жилой застройки и промышленности.

