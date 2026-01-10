Рекордный за последние 56 лет снегопад прошел в Москве

Рекордный снегопад за последние 56 лет прошел в Москве в пятницу, 9 января. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, за сутки выпало 42 процента от месячной нормы осадков.

© Вечерняя Москва

По его словам, за сутки в городе выпало 22 миллиметра небесной влаги. Таким образом, 9 января был побит рекорд 1976 года, когда в мегаполисе выпало 12,9 миллиметра осадков.

Синоптик добавил, что до повторения суточного рекорда за весь январь, установленного в 1970 году, не хватило всего одного миллиметра. Как подчеркнул Тишковец, подобного «снежного армагеддона» в Москве в разгар зимы не наблюдалось последние 56 лет.

— Прирост свежевыпавшего снега за сутки в мегаполисе в среднем составил 23 сантиметра, — уточнил Тишковец в беседе с РИА Новости.

10 января в столичном регионе ожидается облачная погода, вечером прогнозируется небольшой снег. Минимальная температура воздуха в Москве составит минус 14 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 10–3 градусов мороза.

9 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в результате мощного снегопада в Москве и Подмосковье были установлены новые суточные рекорды по количеству выпавших осадков. В Коломне это число составляет 22 миллиметра, что на 11 миллиметров выше, чем прошлый рекорд этого дня, установленный в 2012 году.