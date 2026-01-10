Для ветеранов СВО, проходящих лечение в столице, организовали 60 экскурсий

В столице продолжают проводить экскурсии для ветеранов СВО, которые проходят лечение в больницах, а также их семей. Представители госпиталей города и государственного фонда «Защитники Отечества», участвующие в организации экскурсий, рассказали о впечатлениях ветеранов и значении проекта.

Познание, общение и духовное обновление

Один из способов поддержки тех, кто защищает Родину, организация бесплатных познавательных экскурсий по святым и историческим местам. С сентября 2024 по декабрь 2025 года провели 60 экскурсий для более чем 1,1 тысячи человек. Представители госпиталей отмечают, что для раненых бойцов и их близких это не просто досуг, а настоящая терапия через познание, общение и духовное обновление.

«Особенно это касается воинов с ампутациями — поначалу они зачастую замкнуты, погружены в свои переживания, неохотно идут на контакт. Их мир сужается до четырех стен. Но совместные поездки творят удивительное: постепенно ребята оттаивают. В новой обстановке, среди товарищей по судьбе и заботливых сопровождающих — сестер милосердия и волонтеров, они перестают замыкаться в себе, замечают красоту вокруг, искренне смеются и живо обсуждают увиденное», — рассказали организаторы.

Прогулки на теплоходе, мемориальные комплексы и усадьбы

В 2025 году ветераны посетили московские и подмосковные храмы, съездили в деревню Федора Конюхова в Тульской области, где состоялась встреча с известным путешественником, приняли участие в обзорных автобусных экскурсиях по столице и прогулках на теплоходе по Москве-реке.

Подбор мест для экскурсий — процесс многоступенчатый. Организаторы стремятся удовлетворять пожелания участников, учитывать историческую и духовную значимость объекта, а также доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому на этапе выбора волонтеры проводят полноценный анализ площадки, принимая во внимание физические возможности и медицинские ограничения группы, а также логистику, атмосферу места, его информационную ценность.

В этом году для ветеранов организовали поездки в Богородице-Рождественский монастырь на Рождественке и в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, Покровский Хотьков монастырь в деревне Хотьково, Николо-Берлюковский монастырь в деревне Авдотьино, Спасо-Бородинский монастырь в Семеновском и во многие другие места. Кроме того, военнослужащие и их семьи побывали в парке львов «Земля прайда» в Клину, съездили в Покровский ставропигиальный монастырь, где хранятся мощи святой Матроны Московской, и осмотрели храм Вооруженных Сил Российской Федерации в парке «Патриот».

Своими впечатлениями от поездки в храм Святой Троицы поделился ветеран боевых действий. Он поблагодарил организаторов за невероятную поездку, а настоятеля храма — за душевный прием. «На литургии было такое необыкновенное чувство единства. После поездки хочется горы свернуть, бороться, искать, найти и не сдаваться. Спасибо за чудесный день!» — отметил ветеран.

Наибольший интерес у участников вызывают места, связанные с военной историей: мемориальные комплексы, поля сражений, музеи боевой славы. Для многих это возможность прикоснуться к памяти о подвигах, найти отголоски собственной истории, увидеть имена земляков.

«Каждый раз, когда мы видим, как участник поездки с увлечением слушает рассказ экскурсовода, делится своими мыслями с товарищами, восхищается красотой старинного храма или природного пейзажа — мы осознаем, что наш труд не напрасен. Мы не просто организуем экскурсии — через них мы помогаем нашим защитникам восстановить душевные силы, обрести новые точки опоры», — дополнили представители госпиталей.

Проект реализуется Мостуризмом совместно с АНО «Центральная клиническая больница Святителя Алексия митрополита Московского Московской патриархии Русской православной церкви», 3-м Центральным военным клиническим госпиталем имени А.А. Вишневского (филиал № 2) и государственным фондом «Защитники Отечества».