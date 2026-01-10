Синоптик рассказал о скрытой угрозе циклона «Фрэнсис» для столицы

В Московской области циклон «Фрэнсис», который принес снегопады, принес в столичный регион гололедицу. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«После ослабления снегопадов поздним вечером минувшей пятницы, активный балканский циклон развернулся к столичному региону своим теплым сектором и спровоцировал формирование гололеда», — написал Леус в своем telegram-канале.

По его словам, из-за этого были ведения ограничения в работе аэропорта Шереметьево. Сейчас, как отметил синоптик, зона гололеда постепенно смещается к северу. А прекращение образования гололеда в столице ожидается после 09:00-10:00.

Жители европейской части России — от Псковской области до Волгоградского региона — столкнулись с серьезными проблемами в связи с обильным снегопадом. Наиболее сильное влияние циклон «Фрэнсис» оказал на Московскую агломерацию. На МКАД образовались многочисленные заторы, местами движение транспорта оказалось полностью парализовано. Нарушено транспортное сообщение по всем направлениям: задержаны и отменены более ста авиарейсов, фиксируются серьезные опоздания поездов, на отдельных маршрутах остановлено движение трамваев.

