Ограничения на прилет воздушных судов в Шереметьево продлили

В аэропорту Шереметьево ограничения на прилет самолетов продлили до 10:00 по московскому времени из-за аномального снегопада. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале аэропорта.

«Ограничения на прилет воздушных судов продлены до 10:00 по московскому времени. При этом все рейсы на вылет выполняются в полном объeме для стабилизации ситуации. Мы продолжим информирование по мере поступления данных. Приносим извинения пассажирам и встречающим за доставленные неудобства, вызванные аномальными погодными явлениями в московском регионе», – говорится в сообщении.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что аэропорт Шереметьево закрыли на прилет воздушных судов из-за непогоды.