Аэропорт Шереметьево перестал принимать рейсы до 8 утра

Аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет самолетов до 08:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что информирование продолжится по мере получения данных. До этого пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. До этого Telegram-канал Baza писал, что в Шереметьево произошел масштабный сбой в работе системы выдачи багажа на международных рейсах.

Отмечалось, что в терминале С тысячи пассажиров ожидали свои чемоданы по пять–шесть часов. Всего в зоне выдачи находилось порядка трех тысяч человек. Причем пассажирам не предоставляли официальную информацию о причинах задержек. Позже аэропорт Шереметьево решил доставить багаж пассажирам на дом.