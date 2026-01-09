Побит суточный рекорд по количеству выпавших осадков в Москве

В результате мощного снегопада в Москве и Подмосковье были установлены новые суточные рекорды по количеству выпавших осадков. В Коломне это число составляет 22 миллиметра, что на 11 миллиметров выше, чем прошлый рекорд этого дня, установленный в 2012 году. Об этом в пятницу, 9 января, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

© Вечерняя Москва

Он отметил, что в Можайске зафиксировали 21 миллиметр осадков — такое значение на девять миллиметров превышает прежний рекорд, который был установлен в 1986 году.

— За прошедшие сутки в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, выпало 22 миллиметра осадков — это на 9,1 миллиметра выше прежнего достижения, продержавшегося ровно полвека. А вот абсолютный суточный рекорд января устоял, напомним, что он составляет 23 миллиметра и остаeтся за 8 января 1970 года, — отметил метеоролог.

Леус подчеркнул, что в пятницу в столице выпало 42 процента осадков от январской месячной нормы, передает его Telegram-канал.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к вечеру пятницы в столице сугробы выросли до 65 сантиметров. Такие результаты стали абсолютным рекордом для января за всю историю метеонаблюдений в регионе.