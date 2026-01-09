Сотрудники Домодедова откопали лопатами застрявший в сугробе самолет

Сотрудники столичного аэропорта Домодедово в пятницу, 9 января, с помощью лопат откопали самолет авиакомпании NordStar, который застрял в сугробе и забуксовал на взлетно-посадочной полосе.

© Вечерняя Москва

Застрявший самолет должен был вылететь из Москвы в Норильск.

— На помощь пассажирам пришли сотрудники с лопатами. Они помогли расчистить шасси и вырулить самолету на взлетную полосу, — передает Telegram-канал «Москвач».

Вечером 9 января Росавиация сообщила, что в условиях аномального снегопада с 8 по 9 января московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский обслужили 953 рейса на прием и выпуск, включая 385 перелетов за последние четыре часа и 76 — с 19:00. По данным ведомства, взлетно-посадочные полосы закрывались на чистку более 40 раз, поскольку эти процедуры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В пятницу Московский регион накрыл снежный циклон «Фрэнсис». Жителям и гостям столицы пришлось столкнуться с множеством неудобств из-за сильного снегопада, который обрушился на город. В частности, на Ярославском шоссе возникла 20-километровая пробка, и водители не могут попасть в Москву из-за снежных завалов на дороге. В аэропортах отменяют и задерживают рейсы, пассажиры также жалуются на проблемы с получением багажа.